"Нормандская четверка" встретится в Париже 25 марта - МИД
Встреча "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано провести в Париже 25 марта.
Об этом УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
"Я могу подтвердить, что такая встреча планируется в Париже 25 марта", - сказал он.
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При этом спикер отметил, что не может сейчас сказать, на каком уровне будет эта встреча, но "это не будет уровень министров иностранных дел".
Ранее сообщалось, что 6 марта в Берлине состоялась встреча заместителей министров иностранных дел "нормандской четверки". На переговоры были приглашены также представители ОБСЕ, в том числе спецпредставитель в Контактной группе Хайди Тальявини и председатель Специальной мониторинговой миссии в Украине Эртугрул Апакан.