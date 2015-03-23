В Севастополе отпели и похоронили Януковича-младшего

Как стало известно ТСН из собственных источников, похороны состоялись в Севастополе. В то же время, российский канал сообщает LifeNews, что Януковича-младшего отпевали в храме, после чего похоронили на военном кладбище.

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Тело погибшего привезли из Симферополя, куда его в свою очередь чартерным рейсом доставили из России.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием бывшего депутата произошло вечером 20 марта в акватории озера в районе северной части острова Ольхон в России.

Авто с водителем и пятью пассажирами провалилось под воду. Сообщалось, что водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. В Партии регионов подтвердили смерть Виктора Януковича-младшего и выразили соболезнования семье.