МЧС России: тело погибшего на Байкале передали полиции - BBC

Об этом Русской службе Би-би-си рассказал представитель главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области майор Андрей Шутов, пишет украинская служба BBC.

"Все это примерно, потому что, к сожалению, привязки к местности в ночное время не было", - сказал представитель ведомства.

В то же время он не стал говорить о личности погибшего, поскольку этот вопрос, по его словам, относится к компетенции полиции.

Ранее несколько украинских парламентариев и советник министра внутренних дел Украины сообщили, ссылаясь на свои источники, что погибший на Байкале - младший сын экс-президента.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель сына Януковича.

В МЧС РФ накануне заявили, что погибший - гражданин России Виктор Давыдов.

Известно, что у бабушки Виктора Януковича-младшего по материнской линии была фамилия Давыдова.

У ВВС Украина нет подтверждения информации, что Виктор Викторович Янукович мог находиться в России под именем Виктор Давыдов.

Спасательная операция

Автомобиль Volkswagen с шестью людьми провалился под лед - пятеро из них смогли выбраться из машины.

Спасатель получили информацию об аварии на озере Байкал в субботу 21:30 по местному времени и примерно в час ночи забрали группу из пяти людей на берег - рассказал представитель главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России в Иркутской области.

На берегу спасатели передали этих людей полиции и вернулись к месту провала автомобиля, где и обнаружили тело утопленника.

По его словам, на место аварии выехала группа из трех человек на судне с воздушной подушкой.

"Наши спасатели вернулись к месту происшествия, по GPS навигатору они нашли место провала автомобиля. Тело подняли из проруби на борт, его также доставлено на берег и передано сотрудникам полиции", - сказал представитель МЧС РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что не имеет информации о гибели сына экс-президента Украины.

"Я не имеют какой-либо информации по этому поводу. Мне просто нечего сказать, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал господин Песков журналистам.

Консульство Украины в Новосибирске сообщил российским СМИ, что проверяет информацию о гибели Виктора Викторовича Януковича.