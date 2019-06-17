Украина не будет повторять проход через Керченский пролив, как в 2018 году - глава Генштаба (видео)

Россияне во время прохождения кораблей ВМС Украины в 2018 году не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права, отметил Хомчак.

Украина не собирается повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года, когда были захвачены корабли и моряки.

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Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся", - заверил он.

"Будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - добавил Хомчак.

Глава Генштаба также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными были провокации с российской стороны.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (часть 3 статья 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приговора об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.