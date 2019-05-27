Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля

Сегодня суд в Москве рассмотрел последние восемь апелляционных жалоб адвокатов военнопленных на продление сроков содержания под стражей.

Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов.

«Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков.

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Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции», - написал Полозов.

Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня.

Как сообщал УНИАН, 20 и 22 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста 16 военнопленным украинским морякам.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», осуществлявшим плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченные военные корабли и моряков.