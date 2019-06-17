Гройсман заявил, что "старые партии" Порошенко и Тимошенко должны уйти в прошлое

При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только "новые лица", но и опытные политики в составе новых политсил.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко "старыми партиями, которые должны отойти в прошлое".

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, 16 июня, передает zn.ua.

"Старые партии, такие как БПП, "Батькивщина" должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали", - заявил Гройсман.

По мнению премьера, в Верховную Раду девятого созыва должны зайти "новые силы".

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"Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов", - добавил руководитель Кабмина.

При этом Гройсман выразил уверенность, что парламенту нужны не только "новые лица", но и опытные политики в составе новых политсил.

"Считаю, что критерий "только новые лица в парламенте" - не должен быть определяющим. У нас, с одной стороны, молодая, с другой - профессиональная команда. У нас есть история, и мы можем отвечать как за все свои успехи, так и за недоработки", - подытожил премьер.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что надеется на изменение правоохранительной системы с приходом президента Владимира Зеленского, поскольку у предыдущего президента не было воли на это.