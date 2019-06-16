Новая попытка реализовать "Минск": эксперт объяснил возвращение Кучмы к переговорам по Донбассу

Эксперт напомнил, что партия "Слуга народа" в своей программе главной задачей во внешней политике ставит "имплементацию инициатив президента относительно территориальной целостности и суверенитета".

Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в Верховную Раду может пойти на непопулярные меры, связанные с реализацией Минских соглашений.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам международных отношений Андрей Бузаров, комментируя возвращение второго президента Украины Леонида Кучмы в Минскую контактную группу, передает «Обозреватель».

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"Это подготовка новой попытки реализации Минских соглашений после парламентских выборов. Я убежден, что эта попытка будет предпринята – удачно или неудачно, не знаю", – подчеркнул он.

По словам Бузарова, партия "Слуга народа" в своей программе главной задачей во внешней политике ставит "имплементацию инициатив президента относительно территориальной целостности и суверенитета".

"Я думаю, что после парламентских выборов Зеленский внесет непопулярные предложения, связанные с реализацией Минских соглашений. Тогда большинство, если оно будет в парламенте, будет должно эти инициативы ратифицировать", – считает эксперт.

"Они проверяют нашу реакцию. Кто-то за, кто-то говорит, что это "зрада". Я думаю, что таких инициатив будет много, но они будут после парламентских выборов. Вопрос не в нашей позиции, а как Путин и Россия это воспримет. Это хорошая возможность проверить, как Россия будет реагировать. Но я не думаю, что они пойдут на какие-то уступки", – добавил Бузаров.