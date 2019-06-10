У Зеленского рассказали, как договаривались с Кучмой о его участии в Минском процессе

В АП приоткрыли детали переговоров.

Бизнесмен Виктор Пинчук и экс-президент Леонид Кучма, которых раньше замечали возле Администрации президента, приезжали туда в рамках обсуждения Минского процесса.

Эти подтвердил и первый советник президента владимир Зеленский Сергей Шефир во время общения с корреспондентом theБабель.

«Мы хотели уговорить Леонид Даниловича участвовать в Минском процессе, и он (Пинчук - ред.) нам помог в этом и все. И слава Богу, Леонид Данилович согласился, потому что мы считаем, что есть шансы. А Леонид Данилович сказал, что когда возвращался и смотрел в глаза некоторым людям (до своего возвращения туда - ред.) видел отсутствие желания решить вопрос», - отметил он.

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Кроме того, Шефир рассказал, что Кучма согласился на предложение только после того, как поставил вопрос Зеленскому: "Вы будете? Я у вас в глазах это буду видеть?" и на что получил утвердительный ответ.

Напомним, что Кучма на заседании ТКГ в Минске предложил снять экономическую блокаду Донбасса. В Минске состоялось заседание ТКГ в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.

Обмен военнопленными и восстановление режима тишины - основные вопросы Минской встречи. Третья сторона приветствовала возвращение Леонида Кучмы в делегацию. Сам он назвал переговоры конструктивными. Заявил, что в приоритете - возвращение домой военнопленных, в том числе моряков. Он прогнозирует, что вопрос решат в ближайшее время.