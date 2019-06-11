Зеленский уволил 15 руководителей ОГА

Президент уволил руководителей областей согласно представлению Кабинета министров.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 14 председателей областных государственных администраций и отстранил одного исполняющего обязанности председателя ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

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“Относительно увольнения губернаторов. Сегодня поступила первая часть представлений с Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Следовательно, руководитель Черниговской областной государственной администрации уволен, руководитель Хмельницкой, председатель Херсонской областной государственной администрации, председатель Тернопольской областной государственной администрации, председатель Сумской областной государственной администрации, председатель Полтавской областной государственной администрации, исполняющий обязанности Одесской областной государственной администрации отстранен от исполнения обязанностей. Уволен председатель Николаевской областной государственной администрации. Уволены также глава Львовской областной государственной администрации, Кировоградской областной государственной администрации, Киевской областной государственной администрации, Ивано-Франковской областной государственной администрации, Запорожской областной государственной администрации Закарпатской областной государственной администрации и Волынской областной государственной администрации”, - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.