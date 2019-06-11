Зеленский подписал представление об увольнении Луценко - заместитель главы АП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге относительно кадровых решений.
"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.
Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.
Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить глав СБУ, ГПУ, министра обороны.
Генпрокурор Юрий Луценко отказался идти в отставку.
Как сообщал УНИАН, в начале мая Луценко говорил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке.
"Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки", - сказал он.
В то же время, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он будет воспринимать это абсолютно нормально и спокойно.
Позже он заявил, что уйдет с должности после проведения досрочных парламентских выборов.