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Зеленский подписал представление об увольнении Луценко - заместитель главы АП

15:28, 11 июня 2019
Политика
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Представление об увольнении Луценко внесут в Раду / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге относительно кадровых решений.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время инаугурации призвал парламент уволить глав СБУ, ГПУ, министра обороны.

Генпрокурор Юрий Луценко отказался идти в отставку.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Луценко говорил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке.

"Мне трудно работается, но я работаю честно. На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке, а закон о прокуратуре предусматривает смену генпрокурора только в двух случаях - когда он сам хочет уйти или когда парламент хочет, чтобы он ушел. Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки", - сказал он.

В то же время, по словам Луценко, если парламент выразит ему недоверие, то он будет воспринимать это абсолютно нормально и спокойно.

Позже он заявил, что уйдет с должности после проведения досрочных парламентских выборов.

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Теги: #ГПУ#Юрий Луценко#Владимир Зеленский