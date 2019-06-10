У Зеленского уверяют, что указ президента о роспуске Рады отвечает Конституции

По словам представителя президента в КС, глава государства действует в рамках своих полномочий и соблюдением необходимой процедуры.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский уверяет, что указ главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины соответствует Конституции.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

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"При подготовке проекта указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и о назначении внеочередных выборов юридическая четкость всех формулировок была максимально полно выверена. С точки зрения соответствия указа президента Конституции Украины сомнений у нас нет", - отметил Вениславский.

По его словам, указ издан на основании Конституции, которая позволяет президенту Украины досрочно прекращать полномочия Рады в определенных Конституцией случаях.

"Президент действует в рамках своих полномочий, закрепленных статьей 106, и с соблюдением той процедуры, которая предусматривает принятие решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Были проведены консультации с лидерами депутатских фракций, с руководством парламента", - отметил он.

Он также добавил, что один из ключевых тезисов, который команда будет отстаивать в Конституционном суде, состоит в том, что юридическое обоснование того, почему президент Зеленский применил свое конституционное право и прекратил полномочия парламента, много раз цитировался в выступлениях во время консультаций.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, примет участие в заседании Конституционного суда, который рассмотрит его указ о роспуске Верховной Рады.