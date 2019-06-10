В Бангладеш отправится консульская группа для выяснения обстоятельств задержания шестерых украинцев - АП

В АПУ считают неправильной ситуацию, когда исчезает группа украинцев в другом государстве, и о них ничего не известно.

В ближайшие дни в Бангладеш отправится консульская группа для выяснения обстоятельств задержания шестерых украинцев, которым инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Сейчас мы пытаемся разобраться в этой ситуации, поэтому там идут переговоры, и мы хотим понять, в чем конкретно их обвиняют, и насколько эти люди виновны в том, в чем их обвиняют", - сказала Мендель.

"Но в любом случае является неправильной ситуация, когда исчезают шесть граждан Украины, и о них ничего не известно. Если их задержали и в чем-то обвиняют, то мы должны сообщить родственникам", - заявила она.

Как уточнила Мендель, консульская группа, которую возглавит первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Республике Индия Александр Громов, в ближайшие дни отправится в Бангладеш.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины обратилось с нотой в МИД Бангладеш в связи с задержанием шестерых украинцев. Как сообщают местные СМИ, украинцев подозревают в мошенничестве с незаконным снятием средств с банкоматов.