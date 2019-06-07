Украина призвала Суд ООН отклонить возражения России и начать рассмотрение иска по существу

Как ожидают в Украине, суд объявит, что обладает юрисдикцией начать рассмотрение по существу иска из-за нарушения Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль призвала Международный суд ООН в Гааге отклонить возражения Российской Федерации и приступить к рассмотрению иска Украина по существу о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Об этом Зеркаль сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН, который рассматривал возражения РФ относительно юрисдикции рассматривать иск Украины.

"Украина уважительно просит суд отклонить предварительные возражения, заявленные Российской Федерацией в представлении от 12 сентября 2018 года, и вынести решение и объявить, что суд обладает юрисдикцией рассматривать дела по существу в соответствии с иском, поданным Украиной 16 января 2017года, если ее требования приемлемы и перейти к рассмотрению требований по существу или, в качестве альтернативы - вынести решение и объявить, что в соответствии с положениями части 9 статьи 79 регламента суда возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера", - подчеркнула Зеркаль.

Она заявила, что Украина обратилась в Международный суд ООН как в последнюю инстанцию.

"Россия может считать, что имеет полномочия запугивать своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться ее манипуляциям. Все, чего Украина просит в данном суде, - это рассмотреть дело по существу", - сказала Зеркаль.

По ее словам, Россия попыталась исказить предмет спора, исказив правовые нормы и отрицая факты. "Однако требования Украины четкие. Спор очевиден. Наши усилия по решению спора также очевидны, как и юрисдикция суда", - заявила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Международный суд ООН до конца года должен принять решение относительно своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.