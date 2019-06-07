"Даже в России это станет черным днем": евродепутат предупредила об опасности возвращения РФ в ПАСЕ

Евродепутат уверена, что Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без каких-либо условий.

Если Россия вернется, не отреагировав на резолюции ПАСЕ и проигнорировав решение Европейского суда по правам человека и Международного трибунала ООН по морскому праву, Совет Европы не просто потеряет доверие, а будет противоречить самой цели и причинам, почему она была основана.

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Такое мнение в интервью «Апострофу» высказала член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" Ребекка Хармс.

Она уверена, что Путин расколет ЕС, если ему удастся вернуть делегацию Госдумы РФ без каких-либо условий.

«Если делегация из Думы вернется, не выполнив ни одну из многих предыдущих резолюций, принятых в отношении нарушения суверенитета Украины и прав человека, – это разрушит основы Минских соглашений. Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей.Также я боюсь, что это ухудшит перспективу для многих так называемых замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и на Западных Балканах. И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем», – считает Хармс.