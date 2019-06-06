Кошевой назвал слабую сторону Зеленского: читает соцсети

По мнению комика, сильные стороны президента - честность и открытость.

Шоумен, управляющий студией "Квартал 95" комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны своего бывшего руководителя, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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В интервью «Гордону» Кошевой перечислил самые сильные, на его взгляд, стороны Зеленского: «честность, открытость, правдивость и преданность».

В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил отметил: «Читает комментарии в Facebook».

Ранее сообщалось, что актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков ("Юзик") будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии "Слуга народа".