Актер из ''Квартала 95'' собрался в политику

Актер намерен баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков ("Юзик") будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии "Слуга народа".

Об этом LB.ua рассказал глава штаба партии Александр Корниенко.

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"Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге", - сказал Александр Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из "Квартала", кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

Справка. 44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности "инженер-электрик". Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже - в студии "Квартал 95".

На президентских выборах 2019 возглавил штаб Владимира Зеленского в Кривом Роге.