"Удалось установить контакт": политолог оценил первый визит Зеленского в Брюссель

Для Зеленского в целом это был важный первый опыт официальных международных контактов, считает эксперт.

Во время первого официального визита президента Владимира Зеленского в Брюссель украинскому лидеру удалось установить тесный эмоциональный контакт по крайней мере с некоторыми из своих визави.

Читайте также"Твердый и важный сигнал": Туск оценил первый визит Зеленского в Брюссель

Об этом председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Как я понимаю, Зеленский как человек позитивного эмоционального настроя и хороший актер умеет очаровать, наладить хорошие личные отношения. И он попытался этим умением воспользоваться. И если не со всеми, то с некоторыми руководителями Евросоюза и НАТО ему удалось такой контакт установить", – говорит политолог.

Также, по его словам, для самого Зеленского был в целом важен первый опыт официальных международных контактов.

"Нужно понимать, что для обычных политиков контакты на высшем международном уровне – непросто. Я помню, какие "ляпы" допускали наши высшие должностные лица в ходе международных визитов. А Зеленский вообще не занимался политикой, для него это вообще новая ситуация. И можно оценивать как позитив даже то, что в Брюсселе обошлось без проблем и каких-либо "ляпов", – сказал эксперт.