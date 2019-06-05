Зеленский: Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума
23:31, 05 июня 2019Политика
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Зеленский считает, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".
Иллюстрация / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума.
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Об этом президент рассказал в эксклюзивном интервью журналисту "Радио Свобода" для "Сниданка с 1+1", передает ТСН.
Зеленский считает, что сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно".
"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум и Украина будет в НАТО".
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