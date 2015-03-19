В Германии опровергают информацию о сотне воюющих немцев на Донбассе

Об этом заявил парламентский секретарь министерства внутренних дел Германии Гюнтер Крингс на заседании комитета Бундестага, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Mitteldeutsche Zeitung.

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По словам Гюнтера Крингса, количество немцев, воюющих на востоке Украины, не превышает десяти человек.

Председатель комитета Вольфганг Босбах заявил, что граждане Германии, которые проходят военную службу в рядах украинской армии, "автоматически лишаются немецкого гражданства".

Однако с теми, кто воюет на стороне пророссийских боевиков, ситуация обстоит иначе. "Тогда мы имеем ситуацию, подобную участию в боевых действиях на стороне "Исламского государства", - сказал он.

Как сообщалось, 15 марта немецкое издание Die Welt сообщило, что около сотни граждан Германии воюют на востоке Украины на стороне пророссийский боевиков, большинство из них являются выходцами из России.