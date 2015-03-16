На Донбассе на стороне боевиков воюют более 100 граждан Германии - СМИ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

Отмечается, что ряд депутатов Бундестага призвал спецслужбы Германии собрать информацию о гражданах ФРГ, воюющих за пророссийских сепаратистов на Донбассе.

В частности, согласно сообщению, с такой инициативой выступил председатель парламентского комитета по внутренней политике Вольфганг Босбах.

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По словам парламентария, нужно определить, люди, которые возвращаются из Донбасса, представляют "угрозу национальной безопасности" Германии.

Кроме того, как он отметил, особо необходимо уточнить, "можно ли применить к таким лицам те же правовые последствия, что и к членам террористических организаций, и можно ли установить состав преступления".

В то же время, заместитель председателя фракции "зеленых" в Бундестаге Константин фон Нотц отметил сложность наказания граждан ФРГ, воюющих на Донбассе.

"Если есть конкретные обвинения, судебные органы должны рассмотреть эти случаи", - отметил он.

Вместе с тем, как считает представитель "зеленых", было бы неоправданно лишать таких лиц немецкого гражданства.

"Не каждый, кто возвращается из Украины, теперь должен попадать под подозрение", - подчеркнул фон Нотц.

Как сообщал УНИАН, ранее в штабе АТО заявляли, что более 80% личного состава незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляют российские наемники.