Зеленский прилетел в Брюссель с первым зарубежным визитом
15:23, 04 июня 2019Политика
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У Зеленского в Брюсселе запланирован ряд встреч.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на этой должности.
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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook. "Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне", - написал он.
"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", - говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, Владимир Зеленский 4-5 июня совершит свой первый международный визит на посту президента Украины. Основные темы переговоров – двустороннее сотрудничество Украины с ЕС, а также совместное противодействие российской агрессии.
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