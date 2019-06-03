В СБУ призвали журналистов-обличителей делиться информацией о преступлениях

Исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, в частности, важность предоставления информации о фактах давления на малый и средний бизнес.

Служба безопасности Украины будет сотрудничать с журналистами и просит их делиться информацией о преступлениях.

Об этом заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины, временный исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, передает ТСН.

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"Нужно наладить эффективные коммуникации с обществом, с журналистами. Поэтому хочу пригласить всех журналистов-обличителей к сотрудничеству. Если у вас есть материалы относительно преступлений, которые вы расследуете, пожалуйста, обращайтесь в Службу безопасности Украины. Мы будем их прорабатывать и информировать – в том числе, и с помощью вас, – общество о состоянии таких расследований", – отметил он.

По словам Баканова, если предоставленные материалы не будут принадлежать к подследственности СБУ, их будут отправлять в компетентные правоохранительные органы.

При этом исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул важность предоставления информации о фактах давления на малый и средний бизнес.

"Эту практику просто нужно прекратить. Если вы располагаете фактами такого давления – обращайтесь, мы с удовольствием обработаем эти материалы. Давайте делать эти факты публичными. Когда есть публичность, уже трудно скрываться. Я думаю, что мы с вами будем коммуницировать и решать эти вопросы гораздо быстрее. Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", – подчеркнул Баканов.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы СБУ Иван Баканов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Службы безопасности Украины поставил задачу бороться с коррупцией.