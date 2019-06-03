Зеленский поставил руководству СБУ задачу бороться с коррупцией – Баканов

Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов подчеркнул, что спецслужба больше не будет «крышевать» бизнес.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Службы безопасности Украины поставил задачу бороться с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель главы СБУ Иван Баканов.

Он призвал журналистов обращаться в СБУ, если они располагают информацией о коррупционных преступлениях.

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Также Баканов сообщил, что сегодня состоялась встреча президента с руководством СБУ.

«Президент поставил перед службой достаточно четкую задачу — одолеть коррупцию, которую президент считает основной бедой страны, поскольку именно она не дает возможности справедливо перераспределять социальные блага. Больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих» ни за какими бизнесами, ни за какими теневыми сделками», - заверил он.

Баканов добавил, что СБУ будет выводить бизнес из «тени», так как именно «теневой бизнес» является «кормовой базой для коррупции».

Он пообещал, что СБУ не будет смотреть ни на какие фамилии и действовать решительно. Также он заверил, что пересмотрит дела, которые сейчас расследуются СБУ.

«Я получил допуск к гостайне, соответственно, сегодня изучаю эти вопросы, и впоследствии смогу ответить, в каком состоянии находилось расследования тех или иных дел», - сказал он.

Также он добавил, что собирается чаще, чем его предшественники, будет информировать общество о рассмотрении таких дел.

Баканов подчеркнул, что для того, чтобы СБУ прекратила оказывать давление на бизнес, «крышевать» его, не нужно изменять законы, а «нужно действовать в соответствии с существующими законами».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский требует от первого заместителя главы СБУ, т.в.а. главы спецслужбы Ивана Баканова за две недели отчитаться о первых результатах работы в сфере борьбы с контрабандой.