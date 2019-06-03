В МинВОТ прокомментировали провокационное видео с аннексией Буковины Румынией

Семиминутное любительское видео под названием "Румыно-украинская война 2022" было залито на YouTube 26 мая.

В МинВОТ заявляют, что авторами видео захвата Румынией территории Буковины после начала широкомасштабной войны России являются выходцы из Российской Федерации.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Насколько я понимаю, автором этой агитки являются выходцы из РФ. Откровенно говоря, я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео, на котором Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.