В сети появилось провокационное видео с аннексией Буковины, Матиос собирает силовиков

По мнению главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в выложенном на YouTube видео усматривается посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео на котором Румыния аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Никогда не чувствовал себя на чемоданах": Матиос заявил, что не собирается идти в отставку

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в пределах уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого-то вроде и слабая) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

Семиминутное любительское видео под название «Румыно-украинская война 2022» было залито на YouTube 26 мая. На сегодняшний день оно уже собрало 3300 просмотров пользователей. В нем показано, как в 2022 году Румыния может, с целью защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских оккупационных сил.