В АП рассказали о цели визита Зеленского в Брюссель

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключил возможность усиления основных направлений внешней политики Украины.

Визит президента Владимира Зеленского в Брюссель 4-5 июня продемонстрирует характер внешней политики Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сказал журналистам после переговоров президента с министрами иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какова наша внешняя политика, какой она была, какой она остается", - отметил Пристайко.

По его словам, в обществе бытует мнение, что новый президент должен изменить основные направления внешней политики.

При этом Пристайко намекнул, что основные направления внешней политики Украины могут быть усилены.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для проведения встреч с руководством Европейского Союза и НАТО. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации по безопасности на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов Евросоюза и НАТО по дальнейшим ключевым реформам в Украине.