Зеленский в ближайшее время собирается ехать не только в Париж и Берлин – АП

Также прорабатываются вопросы визитов главы государства Владимира Зеленского в другие столицы стран-партнеров Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен осуществить визиты в Париж и Берлин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил журналистам после переговоров президента с министрами иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом.

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Он подтвердил, что Зеленский собирается с визитами в Берлин и Париж, но не стал вдаваться в подробности.

"Я не хочу, потому что мы собираемся объявить об этих событиях вместе с нашими немецкими, французскими и другими коллегами, куда мы собираемся ехать", - сказал Пристайко.

"Мы собираемся ехать не только в Париж. Мы собираемся ехать в Париж, мы собираемся ехать в Берлин, а также в другие столицы наших ближайших партнеров", - отметил заместитель главы АП.

В то же время, по словам Пристайко, планов по поводу будущих встреч очень много.

"Но давайте не забывать, что это встречи на разных уровнях. Это не обязательно должны быть встречи с лидерами. Все постоянно говорят о встречах лидеров. Для того чтобы эти лидеры собрались, надо, чтобы эти лидеры имели конкретное что-то на столе о чем они договорятся. Этому предшествует большая работа на всех уровнях", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для проведения встреч с руководством ЕС и НАТО.

Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО о дальнейших ключевых реформах в Украине.