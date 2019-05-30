Зеленский обсудил с главами МИД Франции и Германии "креативные идеи" насчет "Минска" - АП

В то же время заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко отметил, что идеи должны проработать эксперты, чтобы выйти на конкретные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко после переговоров Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

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"Мы договорились о том, что «Минск» будет использоваться, и о том, что ее деятельность (Трехсторонней контактной группы - УНИАН), которая была остановлена на все это время, должна начаться по-новому. Есть определенные креативные идеи, которые были обсуждены", - подчеркнул Пристайко.

По словам заместителя главы АП, пока он не может сообщить эти идеи, поскольку их должны обсудить эксперты, которые выйдут на конкретные решения.

Он уточнил, что на встрече были озвучены "конкретные предложения", но пока эксперты их не обработают, эти предложения не будут представляться публично.

Также Пристайко сказал, что "все идеи, которые были оглашены, о том, что состоятся следующие контакты, - это все правда, и определенные контакты уже состоялись".

Он напомнил, что Зеленский уже общался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также состоялись контакты на уровне советников лидеров Украины и ФРГ по вопросам внешней политики.

"Состоялся разговор с Меркель, которая тоже несла в себе обсуждение конкретных идей, о которых просто на сегодняшний день рано еще говорить, рано еще называть", - подчеркнул Пристайко.

Отдельно он добавил, что есть намерения обновить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"И эти решения будут (через) день-два. Поверьте, мы не тянем время, просто мы не готовы это сделать прямо сегодня", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня после встречи с Зеленским глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что эксперты стран «нормандского формата» (Украины, ФРГ, Франции и России обсудят пути ускорения установления мира на Донбассе.