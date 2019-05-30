ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект о ВСК и перейдет к Избирательному кодексу – Парубий

К законопроекту о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента было подано более 1,6 тыс. поправок, к проекту Избирательного кодекса - около 4,5 тыс.

Верховная Рада на следующей пленарной неделе (4-7 июня) рассмотрит законопроект о Временных следственных комиссиях парламента и начнет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента Андрей Парубий заявил на заседании Верховной Рады.

"Хочу вам сообщить, что уже есть решение регламентного комитета о Временных следственных комиссиях. Это значит, что мы в следующий вторник сможем перейти к рассмотрению закона о Временных следственных комиссиях. Сможем его рассмотреть, а после рассмотрения перейти к Избирательному кодексу об открытых списках", - сказал Парубий.

Он добавил, что в законопроект о ВСК подано более тысячи поправок.

"Я думаю, это несколько часов работы, и мы сможем выйти на положительное решение. Потом - Избирательный кодекс ... На следующей неделе - ВСК и начало рассмотрения Избирательного кодекса", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента начал рассмотрение более 1,6 тыс. поправок, внесенных ко второму чтению в законопроект «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ» (№1098).

27 мая Парубий поручил профильному комитету немедленно подготовить для рассмотрения ко второму чтению проект Избирательного кодекса, принятого в первом чтении 7 ноября 2017 года.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за того из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке. Также предлагается установить четырехпроцентный избирательный барьер.

Ко второму чтению в проект Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.

Ко второму чтению к проекту Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.