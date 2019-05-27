"Рассчитываю на добрую волю нардепов": Парубий озвучил прогноз насчет принятия Избирательного кодекса

Спикер добавил, что рассмотрение соответствующих изменений в законодательство может длиться более недели.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что Избирательный кодекс будет принят еще до конца текущей сессии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, успеют ли депутаты принять новые правила выборов до парламентских выборов.

Парубий отметил, что рассмотрение соответствующих изменений в законодательство может длиться более недели. “Но я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю на пути принятия Избирательного кодекса”, - сказал спикер.

В частности, он выразил надежду, что во время разбирательства не будет его затягивания в виде настаивания депутатов на значительном количестве поправок.

“Я рассчитываю на добрую волю народных депутатов. И рассчитываю на то, что мы еще в рамках этой сессии, то есть до 14 июля, если я не ошибаюсь, - сможем принять Избирательный кодекс”, - сказал председатель ВР.

Он подытожил, что еще этот состав ВР должен принять закон об открытых списках.