Саакашвили прилетел в Украину (фото)
18:00, 29 мая 2019Политика
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Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в страну.
Саакашвили уже в Украине / УНИАН
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.
В аэропорту политика встречают сторонники и журналисты.
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Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в Украину.
Как сообщалось, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский исключил из указа (от 26 июля 2017 года) своего предшественника положение о потере Саакашвили гражданства Украины.
The Saakashvili has landed. And it’s absolute chaos. 🌪 pic.twitter.com/kZeY58cHPF— Christopher Miller (@ChristopherJM) 29 мая 2019 г.
Напомним, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.
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