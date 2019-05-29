Саакашвили прилетел в Украину (фото)

Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в страну.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

В аэропорту политика встречают сторонники и журналисты.

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Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в Украину.

Как сообщалось, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский исключил из указа (от 26 июля 2017 года) своего предшественника положение о потере Саакашвили гражданства Украины.

The Saakashvili has landed. And it’s absolute chaos. 🌪 pic.twitter.com/kZeY58cHPF — Christopher Miller (@ChristopherJM) 29 мая 2019 г.

Напомним, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.