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Саакашвили прилетел в Украину (фото)

18:00, 29 мая 2019
Политика
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Саакашвили уже в Украине / УНИАН

В аэропорту политика встречают сторонники и журналисты.

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Перед вылетом в Киев Саакашвили заявил о получении у консула в Варшаве удостоверения личности для возвращения в Украину.

Как сообщалось, 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский исключил из указа (от 26 июля 2017 года) своего предшественника положение о потере Саакашвили гражданства Украины.

Напомним, в июле 2017 года на то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

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Теги: #Украина#Саакашвили