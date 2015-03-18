В МИД надеются, что Кремль не сорвет проведение выборов на Донбассе

Украина ожидает, что кремлевская власть не будет препятствовать проведению свободных выборов в отдельных районах Донбасса и будет избегать провокаций.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Подчеркивается, что принятие Верховной Радой Украины постановления об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, стало свидетельством верности Украины Минским договоренностям и логике мирного процесса.

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В МИД отметили, что решения украинского парламента открывают путь для проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей свободных и справедливых выборов в соответствии с законодательством Украины и с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов при наблюдении Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Именно проведение выборов с соблюдением этих требований и соответствующая положительная оценка со стороны БДИПЧ ОБСЕ является основополагающей идеей Минских договоренностей и неотъемлемой составляющей стабилизации ситуации на украинском Донбассе, отмечается в заявлении.

В то же время в МИД напомнили, что «именно Российская Федерация и ее марионетки через организацию на Донбассе непризнанного мировым сообществом избирательного фарса 2 ноября 2014 года сорвали реализацию Минских договоренностей от 5 и 19 сентября 2014 года и сделали невозможным дальнейшее развитие мирного процесса».

Поэтому Украина вместе со всем мировым содружеством рассчитывает, что Российская Федерация использует этот шанс для того, чтобы свернуть с пути агрессии и террора и вернуться на рельсы мирного урегулирования. «Ожидаем, что кремлевская власть не будет препятствовать демократическому волеизъявлению и будет избегать любых провокаций», - подчеркнули в МИД.

«Со своей стороны, Украина и в дальнейшем неотступно будет следовать духу и букве договоренностей, достигнутых в Минске в сентябре 2014 года и феврале 2015 года с целью возвращения на украинский Донбасс мира и стабильности», - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада внесла изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно принятым изменениям особый порядок в отдельных районах Донбасса начнет действовать только после проведения внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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Изменениями предусмотрено участие в наблюдении за выборами международных наблюдателей, вывод для беспрепятственного проведения выборов с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.

Предусмотрена возможность голосования для жителей Донецкой и Луганской областей, которые стали временно перемещенными лицами. Кроме этого, предусмотрена свобода предвыборной агитации - это положение реализуется путем возобновления на данных территориях украинского телерадиовещания и распространения печатных СМИ.

Также ВР определила населенные пункты Луганской и Донецкой областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления. В документе указано более 80 населенных пунктов.