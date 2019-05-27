У Зеленского анонсировали законопроект о наказании для нардепов за «кнопкодавство» и прогулы

Представитель президента в ВР заявил, что главная цель - привести европейские нормы парламентаризма в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроекты, касающиеся ответственности за «кнопкодавство» и депутатские прогулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

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«Кстати, один из проектов, которые мы будем вносить - вопрос ответственности за «кнопкодавство», вопрос ответственности за депутатские прогулы, вопрос ответственности за то, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов относительно законопроекта, за который он голосует», - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что «наша цель привести европейские нормы парламентаризма в Украину, если этого не будет, то мы и дальше будем жить на основании каких-то непонятных договоренностей, подковерных».

По словам представителя президента в ВР, глава государства не будет подписывать законопроекты, принятые парламентом с нарушением регламента, то есть путем «кнопкодавства», переголосования по несколько раз за принятие одного и того же решения.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук считает, что количество депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.