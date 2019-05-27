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"Народный фронт" ответил Зеленскому, что ВР не может быть эффективной после роспуска (видео)

13:18, 27 мая 2019
Политика
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Народный фронт ответил Зеленскому / УНИАН

"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новый порядок дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами", - подчеркнул Бурбак.

"Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?", - спросил руководитель фракции НФ.

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