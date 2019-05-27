"Народный фронт" ответил Зеленскому, что ВР не может быть эффективной после роспуска (видео)

Во фракции "Народный фронт" в ответ на сегодняшнее обращение президента Зеленского до народных депутатов подчеркнули, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной.

Об этом во время согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак. "В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новый порядок дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами", - подчеркнул Бурбак. "Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?", - спросил руководитель фракции НФ.

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