Агрессия РФ в Керченском проливе: суд разрешил задержать 15 российских военных

Судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девятерых офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ по уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков у Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

Также он обнародовал инфографику, согласно которой в деле сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

Сегодня, 25 мая, суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.