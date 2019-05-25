В Украине за последние три года коррупционерам вынесено почти 3 тысячи приговоров - Луценко

Также генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в госбюджет за три года по результатам расследования дел против коррупционеров возвращено 125 млрд грн.

В Украине за последние три года коррупционерам вынесено почти 3 тысячи приговоров, в госбюджет возвращено 125 млрд грн.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в видео на своей странице в Facebook.

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«За эти три года мы имеем 2876 приговоров коррупционерам, которых закон позволяет арестовывать и осуждать Генеральной прокуратуре. Также мы имеем 125 млрд грн, которые мы вернули от коррупционеров в бюджет », - сказал Луценко.

Также генпрокурор заявил, что страна смогла ликвидировать ряд источников коррупции, что позволяет сэкономить государственные средства.

Одним из таких источников коррупции он назвал государственные закупки, которые стали более контролируемыми после запуска системы ProZorro.

Кроме того, государство навела порядок в работе НАК «Нафтогаз Украины», которую ранее различными путями (через так называемые совместные предприятия, предприятия-«прокладки», двойную цену на газ) использовали для теневых схем.

Также Луценко заявил, что власти с помощью автоматизированных систем ликвидировали такие источники коррупции как возврат НДС по экспортным контрактам и лицензирование добычи полезных ископаемых.