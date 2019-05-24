Мосийчук внезапно уходит от "радикалов" Ляшко из-за "идеологических разногласий и конфликтов"

Депутат объяснил свое решение серьезными идеологическими разногласиями с другими членами партии, которые приводили к конфликтам.

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом Мосийчук заявил в социальной сети Facebook.

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"Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия тащили за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти наперекор собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - подчеркнул Мосийчук.

При этом он заявил, что не собирается уходить на отдых.

"Сейчас Украина, как никогда, нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее. Как именно это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить политическую деятельность. Сейчас определяюсь относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение – оповещу общественность и СМИ", - заявил он.