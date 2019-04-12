Вслед за Ляшко админпротокол за демонстрацию своего избирательного бюллетеня выписали Мосийчуку

Народный депутат отметил, что вину он не признает и будет отстаивать свое мнение в суде.

В отношении народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука составлен протокол об административном нарушении за размещенную им в социальной сети фотографию избирательного бюллетеня с результатами его волеизъявления.

Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

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"В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в Facebook в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования. Будет судебное разбирательство", - написал он.

Мосийчук прокомментировал сообщение Апостола, отметив, что своей вины не признает.

"Я вину не признаю и буду отстаивать свою правоту в суде, но как законопослушный гражданин составления админпротокола не избегал", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра внутренних дел Арсена Авакова нардепу Олегу Ляшко, который в первом туре выборов баллотировался в президенты, выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня с результатом своего волеизъявления.