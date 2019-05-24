"Лавров предлагал нам водку": Климкин раскрыл новые детали тяжелых переговоров в Минске в 2015 году

В начале переговоров в феврале 2015 года глава российского МИД отвел в отдельную комнату своих немецкого, французского и украинского коллегу, и предлагал выпить водки марки "Беловежская".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в 2015 году на переговорах в Минске предлагал выпить водки в начале переговоров.

Об этом глава МИД сказал в интервью телеканалу "СТБ".

Он заявил, что проведенные 18,5 часов переговоров в Минске в 2015 году являются важным воспоминанием за время его пребывания на посту главы МИД.

При этом Климкин сказал, что бывший президент Франции Франсуа Олланд не всё вспомнил в своей книге, когда описывал ход переговоров в Минске. "Он очень мало написал", - сказал Климкин.

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"Мы, когда все начиналось... Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то... это было что-то такое - "Беловежская" (марка водки - УНИАН), и начал говорить: давайте начнем переговоры с тем, что выпьем", - подчеркнул Климкин.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем - вот идите к Путину", - заявил Климкин.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мер.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

В 2018 году во Франции вышли мемуары Олланда «Уроки власти», где он вспоминает, как согласовывались Минские соглашения.

«Намерения Владимира Путина были вполне очевидны, - написал Олланд. - Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и максимально ослабить проевропейскую власть в Киеве. После провала режима прекращения огня бои между украинским войском и парамилитарными сепаратистскими отрядами разгорелись с новой силой».

Западные переговорщики надеялись «прекратить стрельбу и найти компромисс, который сохранил бы территориальную целостность Украины», но, рассказал экс-президент Франции, «конференция на первом этаже длилась бесконечно и была безрезультатной: это соответствовало целям российской стороны».

«Я быстро понял, что Путин хочет выиграть время и отсрочить прекращение огня на как можно более позднее время, чтобы дать возможность сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции, - написал Олланд. - Вместе с Ангелой Меркель мы предлагаем возобновить переговоры в узком формате, отказаться от ужина и как можно скорее приступить к работе».

«Российский президент однажды так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки», - сообщил Олланд.