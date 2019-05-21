Климкин о своих планах на будущее: хочу расширить фокус на всю политику

Министр поблагодарил за достойную оценку своей работы и работы всего дипломатического корпуса МИД.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не оставит внешнеполитической деятельности, но "хочет расширить фокус на всю политику".

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Об этом говорится в его видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Друзья, просто по-человечески, от сердца хотел бы всем вам сказать спасибо за достойную оценку и своей работы, и всей дипломатической команды. Команде это очень нужно", - заявил Климкин.

Он добавил, что ему не безразличны украинцы и Украина. "Поэтому то, что вы это понимаете, дает мне новый толчок, и, конечно, внешнюю политику не буду оставлять, но хочу расширить фокус, хочу расширить на всю политику", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Климкин заявил, что написал заявление об отставке с должности и 20 мая направит его в Верховную Раду и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Он также отметил, что собирается баллотироваться в Верховную Раду. Позже он уточнил, что будет участвовать в парламентских выборах как самовыдвиженец.