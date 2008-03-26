Черновецкий рассказал, что можно увидеть по лицам его команды

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что такой команды единомышленников, как у него, нет ни у кого в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Такой команды нет ни у одного существующего органа в нашей стране», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив, что «это все молодые, добрые люди, которые прониклись киевским хозяйством. И создать такую команду тяжело».

Также, по словам мэра, Киев может гордиться «самыми лучшими социальными проектами в Украине». При этом он заметил, что киевская власть прилагает больше усилий для решения социальных проблем в столице, «чем Кабинет Министров по всей территории Украины».

Между тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что, несмотря на все усилия, прилагаемые городской властью, «не все давалось просто, много было всяких слов со стороны так называемых оппонентов».

«Но, тем не менее, я знаю, мы работаем для тех людей, которым сложно в этой жизни. Я работаю и моя команда (работает) на проблемы в городе Киеве, кроме тех, которые не относятся к нашей компетенции», - сказал мэр.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он и его единомышленники в горсовете надеются на поддержку киевлян. «Ни я, ни кто-либо другой из членов моей команды не служит ни голубым, ни оранжевым, мы рассчитываем только на поддержку киевлян. Мы добрые люди, и это вы можете видеть по лицам нашей команды», - отметил мэр.