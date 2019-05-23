На сайте президента зарегистрировали еще одну петицию об отставке Зеленского

На момент публикации новости петиция за отставку президента набрала 4 тыс. 537 голосов.

На сайте президента Украины зарегистрировали еще одну петицию об отставке главы государства Владимира Зеленского.

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Ее автор - Вадим Михальский. Он пишет о требовании отставки шестого главы государства в случае невыполнения обещаний в течение 6 месяцев с начала его президентства.

"Отставка президента Украины Владимира Зеленского в случае невыполнения своих обещаний в течение 6-ти месяцев. Если действующий президент Украины Владимир Зеленский в срок 6-ти месяцев не выполнит своих предвыборных обещаний, (снятие неприкосновенности депутатов, судей, министров, президента..; пересмотр цены на коммунальные услуги; суд над всеми, кто грабил и уничтожал в украинское государство; достойные зарплата, пенсия и соцвыплаты; и др.), тогда Владимир Зеленский должен подать в отставку", - говорится в тексте петиции.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

Ранее на сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского".