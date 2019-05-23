На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского (документ)

Петиция на сайте президента была зарегистрирована 22 мая.

На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", на момент публикации новости она набрала 14 тыс. 303 голоса.

Автор петиции - Максим Безрук. Он считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

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"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - написал автор.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.