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На сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского (документ)

12:43, 23 мая 2019
Политика
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Зеленский принес присягу президента Украины 20 мая / фото УНИАН

На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", на момент публикации новости она набрала 14 тыс. 303 голоса.

Автор петиции - Максим Безрук. Он считает, что "голосование за Зеленского в большинстве своем было протестным", а действующий президент "не имеет поддержки 73% избирателей".

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"Ваша личность вовсе не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые же ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины", - написал автор.

Для того, чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч голосов за 92 дня.

petition.president.gov.ua

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #отставка#петиция#Владимир Зеленский