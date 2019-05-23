Зеленский публично признал РФ агрессором

Глава государства заявил, что Украина проигрывает агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию агрессором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаем будущее вместе" сегодня в Киеве.

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“Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год. И мы с вами четко сможем увидеть, к чему стремиться. Мы сегодня, как бы прискорбно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Во время обращения к украинскому народу после принесения присяги Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.