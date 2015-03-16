Фальшивой «индульгенцией» от люстрации уже занимаются правоохранители - министр

Об этом на брифинге в понедельник заявил министр юстиции Павел Петренко.

Речь идет о фальсифицированном письме-разъяснении, якобы направленном первым заместителем министра юстиции Натальей Севостьяновой сотруднице Государственной фискальной службы, согласно которому на ту не распространяется действие закона «Об очищении власти».

Петренко подчеркнул, что чиновникам, которые пытаются путем фабрикования фальшивых документов избежать люстрационной проверки, грозит не только увольнение, но и уголовная ответственность. «Этот документ («письмо» от имени Севостьяновой – ред.) не является документом Минюста, мы видим в нем признаки подделки. Все материалы переданы правоохранительным органам», - подчеркнул министр.

Он предупредил всех чиновников, которые хотят «творчески подойти» к этому вопросу, что закон об очищении власти содержит четкие положения, и «ни один орган не выдает разъяснений или индульгенций». П. Петренко подчеркнул, что также обратился к руководству ГФС с просьбой предоставить объяснения относительно этого случая.

В свою очередь Наталья Севостьянова, подпись которой якобы стоит на этом «документе», отметила, что в Минюсте была проведена служебная проверка движения этого «письма». По ее словам, официально письмо с указанным фейковым номером в ведомстве не выходило. «Отдельные лица пытались подделать документ ... Я лично обратилась в правоохранительные органы, чтобы выявить, кто и каким образом подрабатывал этот документ», - подчеркнула Севостьянова.

Она добавила, что часть этого якобы «документа» настоящая, там указана ее подпись, но часть текста – суть «разъяснения» - имеет неизвестное происхождение. Первый заместитель министра отметила, что возмущена таким случаем и обратилась ко всем чиновникам с предупреждением не прибегать к таким махинациям, потому что за такие действия предусмотрена не только моральная ответственность и увольнение, но и уголовная ответственность.