Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский закон о языке по требованию России

Шестеро членов Совбеза ООН проголосовали против обсуждения закона о функционировании украинского языка как государственного, пятеро - "за" и четверо воздержались.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций отказался обсуждать по требованию Российской Федерации закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Трансляция заседания проходила на сайте ООН.

В частности, 6 членов Совета безопасности проголосовали против включения в повестку дня вопроса о функционировании украинского языка как государственного, 5 членов проголосовали за включение и 4 члена воздержались.

Перед голосованием представители Франции, Германии, США и Польши заявили, что против обсуждения темы закона об украинском языке. Только представитель РФ высказался за проведение соответствующего заседания.

Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что предложение России обсудить украинский языковой закон в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского не способствует урегулированию российско-украинского кризиса. Делатр считает, что это предложение России не призвано провести конструктивное обсуждение, и что закон не имеет отношения к гуманитарной ситуации и ситуации по безопасности на Донбассе. Он призвал членов Совбеза проголосовать против проведения этой встречи.

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В свою очередь, постоянный представитель Германии Кристоф Хойзген заявил, что поддерживает заявление французского коллеги.

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн подчеркнул, что США не видят необходимости в проведении этой встречи. "По нашему мнению, запрос о проведении этой встречи являются четкой попыткой России отвлечь внимание от мирной демократической передачи власти в Украине", - подчеркнул Коэн.

Он заявил, что США поздравляют Зеленского с его инаугурацией на пост президента Украины, и ожидают на сотрудничество с ним. "И мы приветствуем его высказанную настроенность способствовать национальному единству", - заявил Коэн.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил предыдущую украинскую власть в кризисе российско-украинских отношений. Он заявил, что украинский языковой закон "прямо нарушает дух и букву Комлекса мер по реализации Минских соглашений".

Небензя добавил, что речь идет о нарушении решений Совета безопасности ООН, поскольку Совбез поддержал Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Россия обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона об украинском языке.