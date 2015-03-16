Депутатам могут запретить мигрировать между фракциями и группами уже на этой неделе

Верховная Рада Украины в четверг, 19 марта 2015 г., может запретить депутатам мигрировать между фракциями и группами. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман во время согласительного совета депутатских групп и фракций, сообщает РБК.

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"Будет рассмотрен законопроект № 2300 о невозможности миграции из группы в группу депутатов, которые были избраны по списку той или иной политической силы, а также вопросы по повышению ответственности за физические драки, которые могут происходить в украинском парламенте. Я считаю, что это явление является абсолютно позорное не имеет никакого оправдания, и мы все должны сделать для того, чтобы этого в украинском парламенте не происходило", - сказал Гройсман.

Он отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен в четверг, 19 марта.