"Начали сотрудничество не с очень хорошего листа": у Зеленского прокомментировали политический кризис в отношениях с Радой

Стефанчук уверяет, что президент готов сотрудничать с Верховной Радой.

Советник главы государства Владимира Зеленского - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук уверяет, что политического кризиса в отношениях между Зеленским и парламентом нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал журналистам в кулуарах парламента.

Комментируя не включение депутатами в повестку дня президентских законопроектов, Стефанчук заметил: «Я думаю, что это не свидетельствует о политическом кризисе, который начался между нами и Верховной Радой. Это свидетельствует о политическом кризисе, который существует в Украине, и уровне недоверия к тем органам, которые есть».

По словам представителя президента, Зеленский готов сотрудничать с Верховной Радой. «Мы начали наше сотрудничество, не с очень хорошего листа, но я очень надеюсь на разум и понимание украинцев. Мы хотим реальных изменений и мы готовы к сотрудничеству и общению (с Верховной Радой - УНИАН), но если его не будет, мы будем действовать так, как предусмотрено законодательством», - добавил он.

«Мы хотим Избирательный кодекс, и мы просим Верховную Раду принять Избирательный кодекс», - отметил Стефанчук.

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По его убеждению, изменить закон о выборах и ввести только пропорциональную избирательную систему с открытыми списками пока нереально. «Исходя из того уровня подхода и желания работать, это просто нереально. Поэтому были собраны вчера консультации и переговоры, на которых было сказано, что за то время, которое у нас есть, мы успеем только отказаться от «мажоритарки» и успеем снизить барьер для того, чтобы к власти, в Раду запустить новые силы, которые не могут набрать 5%, но которые пользуются популярностью и поддержкой в обществе. Мы восприняли этот подход как промежуточный», - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в новой Верховной Раде команда Зеленского будет ставить вопрос о выборах по открытым спискам. «Для нас это важно, это европейское качество подхода», - подчеркнул советник президента.

На вопрос, как будет действовать команда Зеленского после не включения Верховной Радой президентских законопроектов об изменении избирательной системы в повестку дня, Стефанчук ответил: «В зависимости от того варианта, который есть, у нас есть варианты «А», «Б», «C». Мы обязательно выйдем к прессе и искренне расскажем».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе Зеленского, было закрыто без принятия никаких решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. Также в повестку дня не был включен законопроект президента о публичных закупках во время избирательного процесса.