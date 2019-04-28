Политзаключенный Бекиров больше недели не получает от оккупантов лекарств, есть опасность "сахарной комы"

По словам родственников Бекирова, вероятность «сахарной комы» растет ежедневно.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя, больше недели не получает медикаментов.

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Об этом сообщила в своем микроблоге в Тwitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Тяжело больной украинский политзаключенный Эдем Бекиров больше недели не получает медикаментов. Он незаконно удерживается Россией в СИЗО Симферополя», - написала она.

Супрун добавила, что, по словам родственников активиста, вероятность «сахарной комы» растет ежедневно.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

10 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил меру пресечения Бекирову в виде содержания под стражей до 12 июня.