Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на внеочередном заседании ВР – Геращенко

Первый вице-спикер отмечает, что председатель ЦИК во время консультаций поднимала вопрос о целесообразности внесения изменений в избирательное законодательство за такой короткий период до выборов.

Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой провести внеочередное заседание парламента с тем, чтобы принять изменения в избирательное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко после консультаций Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций и депутатских групп.

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Геращенко отметила, что во время консультаций обсуждалась тема необходимости внесения изменений в избирательное законодательство.

"Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук очень четко заявила, что, согласно стандартам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые Украина должна соблюдать, рекомендуется странам - членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов. А что же тогда говорить за несколько недель до выборов?" - сказала она.

Геращенко подчеркнула, что "очевидно, что здесь есть большие проблемы". Она добавила, что по результатам консультаций есть инициатива президента Украины Владимира Зеленского "обратиться к ВРУ о проведении внеочередной сессии ВРУ, на которой принять изменения в законодательство".

На уточняющий вопрос журналистов, о какой дате внеочередных выборов в парламент говорится, Геращенко отметила, что речь идет "или о 21 июля, или 28 июля".

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

20 мая президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.